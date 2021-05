¿Confundido sobre el uso de mascarillas? Esto debes saber si vives en California

Por ahora, California seguirá requiriendo el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados cuando las personas están fuera de sus hogares, incluidos los sistemas de transporte público y escuelas, sin excepciones. En espacios abiertos no es necesario llevarlas, a menos que se trate de un evento masivo, o si alguien no vacunado no puede mantener una distancia social de por lo menos seis pies con otras personas.