Hispano dueño de una taquería en Texas regala tacos a quienes vayan a votar

SAN ANTONIO, Texas.- Erick Moreno Sepúlveda es parte de la diáspora mexicana que pertenece al 60.7% de la población hispana que reside en el condado de Bexar . Sin embargo, también pertenece al puñado de migrantes que por falta de la ciudadanía estadounidense no puede ejercer el derecho al voto en el país aún cuando la politica pública que toma el comandante en jefe de los Estados Unidos le afecta de manera inmediata.

“Considero que como hispano dejamos todo para la último y pocos nos preocupamos en votar en las elecciones anticipadas. Por eso, se me ocurrió que darle un empujón a las personas: sal a votar y te regalo un taco ”, dijo el propietario de la Taquería Monterrey.

Aunque Moreno asegura no tomar una postura sobre quién desea que sea el próximo presidente de los Estados Unidos, dice que si tuviese que elegir una opción, optaría por el candidato demócrata, Joe Biden .

“No apoyo a ningún candidato en sí porque no tengo voz ni voto, pero me inclino con el exvicepresidente Joe Biden por su política migratoria”, aseveró el hispano de 35 años.

“Estoy agradecido con este país, he crecido bastante y hemos ayudado a mucha gente con nuestro negocios y aportado a la gastronomía 100% Mexicana en San Antonio. Estos cuatro años me tienen en incertidumbre, de no saber qué va pasar con nosotros los inmigrantes, para mi eso ha significado estos cuatro años bajo la administración Trump”.