"Que nuestros impuestos valgan la pena": la votación anticipada rompe récords en Texas

Los demócratas no han controlado la Cámara texana desde 2001. No han conseguido una victoria a nivel estatal desde 2004 (Beto O’Rourke se quedó a menos de un 3% de conseguirlo en 2018). Pero a diferencia de otros años, 2020 ha llamado la atención tanto de los líderes demócratas como de los republicanos. Y mucha de esa diferencia está en los latinos, que representan el 30.4% del electorado. “Son cinco millones de votos en el estado, no pueden pasar desapercibidos”, dijo el líder nacional del Partido Demócrata, Tom Perez, a Univision Noticias.