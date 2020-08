En Texas exigen que se invaliden las decisiones del DHS sobre DACA

Grupos de defensa de inmigrantes y líderes demócratas de Texas exigen que se revise la legalidad de las políticas migratorias de la Administración del presidente Donald Trump después de que se conociera que dos de los principales funcionarios del gobierno federal no cumplían con los requisitos para desempeñar su trabajo.

La Oficina de Fiscalización del Gobierno declaró que Chad Wolf , el actual secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), y Ken Cuccinelli , que ocupa uno de los mayores puestos en esta institución, no cumplen con los requisitos legales para ocupar sus funciones.

United We Dream , una organización que promueve una reforma migratoria, dijo que la investigación pone en duda la legalidad de las últimas órdenes que el DHS ha impuesto al programa DACA, que inició en 2012.

Proceso de selección "inválido"

La oficina que se encarga de fiscalizar al propio gobierno determinó el viernes pasado que esta orden es inválida, dijo al Texas Tribune la directora ejecutiva de United We Dream, Greisa Martínez Rosas.

“Desde el inicio, Chad Wolf no tenía la autoridad para dar esa orden”, dijo Martínez Rosas en un comunicado.

No obstante, el reporte gubernamental que señala que los nombramientos no son válidos no tiene autoridad legal. El reporte solamente se envía al inspector general del DHS.