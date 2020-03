Jennifer Newsom lamenta el "sesgo de género" en las primarias demócratas tras salida de Elizabeth Warren

“Todavía no entiendo cómo la política más inteligente y carismática de la contienda no es vista como la candidata más calificada y elegible para ser presidenta de Estados Unidos. Claramente nos queda mucho trabajo por hacer en lo que respecta al sesgo de género y las tergiversaciones por parte de los medios de comunicación, en particular la marginación, la ignorancia y el menosprecio de sus candidaturas”, escribió.