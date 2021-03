Casi la mitad de latinos en California votarían para remover al gobernador, según encuesta

Según la encuesta de Probolsky Research, una firma del sur de California, cuando se les preguntó a los residentes, "si la elección de destitución se llevara a cabo hoy, votarías sí o no", un 44.5 por ciento de los latinos dijio que sí, mientras que un 41.4 por ciento dijo que no. Un 14 por ciento de latinos no estaba decidido.