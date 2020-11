No pasa la proposición 16 que buscaba introducir nuevamente la 'acción afirmativa'

SACRAMENTO, California. — Los votantes de California no aprobaron la proposición 16 , la cual permitiría considerar la diversidad de una persona para ser admitida a un centro educativo o ser contratada para un empleo, lo que se conoce como acción afirmativa.

De acuerdo con AP, la propuesta 15 recibió 6,405,357 lo que representa el 56.1% al No y 5,017,997 votos a favor , lo que representó el 43.9%

Una encuesta a nivel estatal en septiembre del Instituto de Pólizas Públicas de California mostró que la iniciativa tenía dificultad para encontrar apoyo de los residentes. En la encuesta, 31 por ciento de los votantes dijeron quue sí aprueban de la proposición 16, mientras 47 por ciento dijeron que no, y 22 por ciento dijeron que no sabían si la apoyaban o no.