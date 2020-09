“No creo que la ciencia lo sepa”: Trump durante su visita en California

Mientras el olor de los incendios forestales de California inundaba en el aire, el presidente Donald Trump ignoró el lunes el consenso científico de que el cambio climático está desempeñando un papel central en el histórico infierno que consume la costa este del país y repitió su afirmación infundada de que en gran medida se debe a que no se barren las hojas secas de los bosques.

¿Para qué vino Trump?

“Si ignoramos la ciencia y cerramos los ojos y pensamos que todo se debe al manejo de la vegetación, no vamos a tener éxito juntos en proteger a los californianos", agregó Crowfoot.

Trump contestó: “ De hecho, no creo que la ciencia sepa ”.

¿Qué dijo Biden de Trump?

Biden criticó a Trump, diciendo que el momento requiere “liderazgo, no buscar chivos expiatorios" y que “está claro que no estamos a salvo en el Estados Unidos de Donald Trump”.

“ Esta es otra crisis, otra crisis de la que él no se hará responsable ”, manifestó el exvicepresidente, y señaló que, si los votantes le dan “a un negacionista del cambio climático” otros cuatro años en la Casa Blanca, “¿por qué deberíamos sorprendernos de tener más partes de Estados Unidos en llamas?”

Alegó de nuevo que los mandatarios demócratas del estado tienen la culpa de lo que ocurre porque no retiraron las hojas y los troncos secos del suelo de los bosques.

Trump no ofreció evidencia para sustentar su afirmación, y los administradores forestales dicen que barrer las hojas no tiene sentido en los vastos bosques de Estados Unidos. Además, muchos de los incendios se han registrado en pastizales y chaparrales, no en bosques.