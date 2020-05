Economista de California aconseja prepararse para un trabajo diferente después de la crisis económica

El apoyo del gobierno y las compañías durante las últimas semanas es un beneficio para las personas, pero estas deben adaptarse en sus respectivos campos ya que muchos trabajos no regresarán de la misma forma, de acuerdo con el economista Marco Rodríguez, en una entrevista con Univision.

"Una recesión puede durar seis meses, y ya vamos casi a la mitad de los seis meses", declaró Rodríguez. "La clave es cuándo habrá una vacuna, porque este crisis económico es a causa de la pandemia, no porque no hubo trabajos.Tenemos la ventaja de que las industrias están preparadas para regresar a tabajar".

De acuerdo con Rodríguez, no todos los trabajos serán igual como antes cuando termina la crisis económica, y existe la posibilidad de que algunos puestos no regresen. En particular, las industrias de servicio y hospitalidad son las que se han visto más afectadas por las órdenes de quedar en casa.