Estas son las diferencias entre los créditos, estímulos y reembolsos que se pueden recibir en California

Reembolso, o devolución, de impuestos

Si en años anteriores has recibido un cheque de la Tesorería de Estados Unidos luego de hacer la declaración, es porque durante el año se redujeron demasiado tus pagos de trabajo y se te cobraron más impuestos de lo que se debiera, según el cálculo final. Este se conoce como el reembolso, y no es dinero adicional, sino que es dinero que pagaste cuanto no debiste.