"Mi hija me llamó llorando por el temblor": padres de familia preocupados por seguridad en las escuelas

Tras el sismo de magnitud 5.0 reportado la mañana del martes, una madre identificada como Karla Aponte publicó un video en su cuenta de Facebook denunciando que no la dejaban sacar a su hija de la escuela Fernando Suria en Barceloneta.

En el video, que ha sido reproducido más de 100 mil veces, la madre criticó que un guardia de seguridad de la escuela no le permitió la entrada al plantel luego de que su hija la llamó llorando tras sentir el temblor.

"Nos llamaron a la policía, porque nosotros como padres estamos exigiendo que nuestros hijos salgan, este es el plan que tiene el Gobierno para nuestros hijos, portones cerrados en su totalidad con nuestros hijos adentro. En mi experiencia, mi hija me llamó llorando por el temblor y aquí están todos los niños encerrados dentro del plantel, este es el plan que tiene el Gobierno con nuestros hijos y era exactamente lo que muchos sospechábamos y lo que no queríamos que pasara", expresó Aponte.

Además, añadió que el Gobierno no sabe lo que está haciendo: "Están experimentando lo que ellos no saben hacer, el Gobierno no está listo para esto".