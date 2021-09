En protesta, exigen estudiantes receso académico a la UPR por emergencia de apagones

“Las condiciones impuestas por LUMA hacen insostenible cumplir con el calendario académico. No hay forma de poder ajustarse a la incertidumbre de estar largos períodos sin el servicio de energía eléctrica, dentro o fuera de la universidad. Esta situación va a afectar el desempeño académico del estudiantado, pues son factores que están fuera de su control. Las jóvenes del país no podemos pagar por los errores del gobierno, lo justo es que se decrete un receso mientras dure la emergencia, porque esto es una emergencia aunque el gobierno no lo quiera aceptar”, manifestó Alondra Belaval, estudiante de Ciencias Políticas.