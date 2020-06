Madre de un joven con autismo pide ayuda para reconstruir su hogar en Bayamón a tres años del huracán María

Su casa de madera y zinc sufrió los embates del huracán María en septiempre de 2017 y a esta fecha, tres años más tarde, el programa R3 del Departamento de Vivienda , subvencionado con los fondos federales CDBG-DR, aún no ha determinado a qué ayudas cualifica.

Ante esto, cualificaron para la ayuda de FEMA , que según indicó, sumó cerca de $15,000, pero ese dinero no fue suficiente para comprar todos los enseres y muebles, reparar su auto que también se inundó y reconstruir su casa, por lo que, el trabajo quedó inconcluso.

Solo uno de los cuartos es habitable, donde duerme su otro hijo, barbero de profesión, pero el resto no, por lo que su hija se tuvo que mudar con unas amistades. El agua se filtra en las habitaciones y contó que con el terremoto del 7 de enero , el suelo se levantó y la casa quedó más inestable aún.

El 60 por ciento de la estructura no tiene energía eléctrica, no tiene gabinetes, su gavetero es también la mesa para el televisor y la lavadora, aunque bate la ropa, no exprime.El estado de la madera, mojada por las filtraciones y las roturas en el techo, han generado una plaga de ratas, que según dijo Febus, a veces ni les permiten descansar en las noches, les han dañado su ropa y hasta la comida.