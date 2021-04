José Luis Dalmau califica de 'ilegal' nombramiento del Secretario de Educación por Pierluisi

Dalmau amenazó con acudir a los tribunales si Pierluisi no saca a González del cargo.

“Es ilegal (el nombramiento). Ese nombramiento tiene que pasar por el Senado y el Senado lo rechazó . El artículo 172 del Código Político dispone que el gobernador puede hacer un nombramiento interino cuando la ley se lo permite, pero la ley del Departamento de Educación no tiene orden sucesoral. Así que hay que pasar al artículo 173 que dice los pasos. Hay precedente y el gobernador no puede pasarle por encima a la Constitución de Puerto Rico”, expresó Dalmau el martes durante la votación del Senado en contra del nombramiento de Jesús González.

“Si el gobernador insiste mantener una persona allí que ha sido rechazada es un desafío a la Constitución y no a mí. Me sorprende porque hemos estado dialogando”, agregó Dalmau. “Siempre he estado abierto al diálogo. Invito al gobernador a que revise los precedentes que dice el Código Político. Él es abogado, fue secretario del Departamento de Justicia y sabe lo que dice la Constitución. También sabe lo que es la separación de poderes”.