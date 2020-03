El nuevo partido político de Puerto Rico ya tiene sus candidatos, ahora solo espera aprobación de la CEE

El doctor y fundador del proyecto, César Vázquez Muñoz, conversó con Univision Noticias y adelantó que ya tienen sus candidatos para la comisaría residente, alcaldía de San Juan y legisladores por acumulación en Cámara y Senado, pero no estarían revelando sus nombres tanto la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) los certifique, proceso que se ha visto atrasado por el cierre de entidades gubernamentales y privadas ante la emergencia del coronavirus .

Sin planes específicos de campaña

Sin embargo, aunque no ofreció detalles se limitó a contestar que llegarán a la gente por las redes sociales, medios de comunicación y haciendo rutas de comunidades.

Prevé gobierno dividido

Critica acción del Departamento de Salud con el coronavirus

Vistazo a Proyecto Dignidad

Proyecto Dignidad se concretó en marzo del año pasado, tras la preocupación de Vázquez Muñoz al no sentir que no tiene representación de ninguno de los partidos políticos de Puerto Rico.

“Tenemos el convencimiento que el problema nuestro no es por falta de ideas, tenemos gente capacitada y cartera de ideas y en las diferentes ideologías, el problema del país es en la ejecución. Tenemos valores conservadores en términos morales, creemos en la justicia social y en la preservación del ambiente. No estamos insubordinados a una creencia religiosa, el que quiera ser miembro tiene que creer en los postulados del proyecto”, enfatizó.

“Creemos que el trato que hemos recibido como pueblo no es digno. No es digno que tengamos una deuda y que nuestros bisnietos nazcan endeudados y que no tengamos retiro digno”, finalizó.