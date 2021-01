Información del triunfo de Edgardo Cruz en Guánica, brindada por el PNP, no está certificada: CEE

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) , Jessika Padilla Rivera, anunció en conferencia de prensa desde el Centro de Operaciones de la agencia, que la información que ha divulgado el Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre el resultado final por la alcaldía de Guánica , que da como ganador a Edgardo Cruz Vélez tras un nuevo recuento, no está certificada .

“Hemos escuchado que se han hecho expresiones de una prevalencia del candidato write-in , hasta tanto no se termine lo que se está trabajando ahora, no podemos certificar que, en efecto, esos son los resultados oficiales que pudieran cambiar lo que sería la candidatura en la alcaldía de Guánica”, explicó Padilla Rivera.

“Hasta tanto la Comisión no se exprese, ciertamente, no son expresiones oficiales. Recuerden que los comisionados hacen sus ejercicios y tienen sus números. Una notificación formal u oficial la da la Comisión”, reiteró la presidenta alterna.

Informó, además, que esos resultados deberán darse a conocer hoy mismo, pero no precisó a qué hora pudiera ocurrir. Una vez culmine el recuento, la agencia hará declaraciones en conferencia de prensa.

Discuten nominación en papeleta legislativa

Asimismo, el pleno de la CEE sostiene una reunión para determinar unas nominaciones write-in que aparecieron, pero en el cuadrante de legislador municipal. La reunión se llevó a cabo luego de que en la mesa de recuento no pudieron lograr un consenso ante ese caso.

La presidenta alterna sostuvo que de decidirse no sumar esos votos, Cruz Vélez no perdería votos, pues se trata de una participación en otra línea, del cual no se ha contado anteriormente.