En manos de JAVAA aclarar incongruencias en la Unidad 77 de San Juan

Sin embargo, el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, informó que no descarta la posibilidad de ir a los tribunales para que haya una acción justa en el conteo de votos, pero no ha dado el paso para llevar el caso al foro judicial .

“Ahora mismo estamos evaluando las alternativas… No descartamos ir al tribunal, pero exploramos otras alternativas que tenemos. Por ahora no voy a dar detalles sobre eso”, contestó a preguntas de este medio.

“Ya sabemos el resultado de la resolución del presidente y en esa resolución no menciona esta discrepancia y, eso para mí fue sorprendente”, dijo Valentín. “JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) no ha podido emitir el informe que estamos esperando y cuando veamos el nivel de descuadre o discrepancia le corresponderá a la comisión resolver. He sido consistente en que no debemos certificar ante una discrepancia tan grave, que yo espero debe salir hoy”, añadió al tiempo en que mencionó que esperan por ese informe para poder divulgar la decisión que tomarán.