¿Quieres ahorrar $ 50 en la factura de Internet? Te decimos cómo puedes hacerlo

El programa de $ 3.2 mil millones es parte del paquete de alivio de la pandemia de $ 900 mil millones de diciembre. El gobierno está aumentando el gasto en banda ancha a medida que la pandemia hizo evidente que millones de estadounidenses no tenían acceso a la banda ancha y no podían pagarla en un momento en que los trabajos, la escuela y la atención médica se estaban moviendo en línea.

No está claro cuánto durará el dinero, pero se espera que sean varios meses. Decenas de millones de personas son elegibles, aunque la Comisión Federal de Comunicaciones , que administra el programa, no especificó un número.

Lo que debes saber

Otros beneficios

Cómo solicitar



El programa se lanza el miércoles a las 9 a.m. ET / 8 a.m. CT.