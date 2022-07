Rastreaba su automóvil y cuentas: hombre enfrenta cargos de acoso cibernético contra su esposa

La ley establece una sentencia total de no menos de uno pero no más de diez años de prisión, una multa de no más de $250,000 y un período de libertad supervisada de tres años. Según las Directrices Federales de Sentencia, la sentencia real impuesta se basaría en la gravedad del delito y los antecedentes penales previos, si los hubiere, del acusado.