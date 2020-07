Hogar de ancianos de Pensilvania administró a algunos veteranos hidroxicloroquina sin haber realizado la prueba COVID-19

El Departamento de Salud de Pensilvania ha realizado al menos tres inspecciones en el Centro de Veteranos del Sureste desde que inició la pandemia a raíz de las preocupaciones sobre la gran cantidad de muertes atribuidas al coronavirus . Las inspecciones en las instalaciones de 238 camas se produjeron cuando un mayor escrutinio se centró en el manejo de los casos en el hogar. La agencia no ha encontrado faltas.

La voz de alerta se dio por primera vez a mediados de abril cuando se habían confirmado 37 muertes asociadas a complicaciones del COVID-19, reportó The Philadelphia Inquirer .

Ahora, en medio de un repunte de casos de coronavirus en Pensilvania, una investigación realizada por The Washington Post reveló que durante más de dos semanas en abril, se administró un régimen farmacológico que incluía hidroxicloroquina de forma rutinaria en el centro, a pacientes que no habían sido analizados para detectar el COVID-19 y para aquellos que padecían afecciones médicas que aumentaban el riesgo de un efecto secundario peligroso.

Aumento de casos e inicio del “cóctel Covid”

De acuerdo con la investigación realizada por las periodistas Debbie Cenziper y Shawn Mulcahy, las irregularidades en el centro de atención a largo plazo se dieron desde el inicio de la emergencia de salud pública. La cena comunitaria duró hasta abril, las noches en que los pacientes febriles se quedaban a dormir junto a los compañeros de cuarto que aún no estaban enfermos, la ausencia de equipo de protección personal .

Aunque las estimaciones precisas varían, el Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos del estado dijo que unos 30 residentes recibieron la droga . Varios miembros del personal de hogares de ancianos colocaron el número más alto. El forense del condado de Chester, que revisó los registros médicos de algunos de los fallecidos, dijo que al menos 11 residentes que habían recibido el tratamiento con hidroxicloroquina no habían sido analizados para detectar anticuerpos del coronavirus, señala el reporte.

El régimen de medicamentos parecía estar en conflicto con la guía de la Administración de Alimentos y Medicamentos , que emitió una autorización de uso de emergencia para los medicamentos a fines de marzo, pero enfatizó que deberían administrarse solo durante ensayos clínicos o en hospitales que brinden "monitoreo cardíaco cuidadoso" y solo después discusiones detalladas con pacientes y familiares sobre los riesgos. En el hogar de ancianos, el tratamiento se dio por las objeciones de algunas enfermeras, a veces con poco conocimiento entre las familias de los pacientes y en gran parte oculto a los legisladores que han estado investigando el asunto, según entrevistas y correos electrónicos obtenidos por The Washington Post .

El centro y las dos agencias estatales responsables de la supervisión han publicado poca información sobre lo que ocurrió. El Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos ha confirmado el uso del medicamento, pero no ha ofrecido detalles sobre lo que llevó a los médicos en el sitio a decidir usarlo. El Departamento de Salud del estado, que inspeccionó el centro el 1 de mayo y no citó una sola deficiencia en el control de infecciones o la atención al paciente, declinó decir si se administró hidroxicloroquina. No se ha publicado información sobre cómo se seleccionaron o monitorearon los pacientes.