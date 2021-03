Investigación concluye que brote de salmonela en Filadelfia está vinculado a tortugas

• Lávese siempre las manos con agua y jabón después de manipular tortugas o cambiar el agua del tanque.

• No permita tortugas en la cocina, comedor o cualquier área donde se preparen o consuman alimentos. Además, no permita tortugas en los lavabos, bañeras o en cualquier lugar donde se bañe a los bebés.

• No coma, beba ni fume mientras manipula tortugas.

• No beses ni acurruques a las tortugas.

• Las personas con alto riesgo de contraer enfermedades (niños menores de 5 años, ancianos, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas) deben evitar el contacto con las tortugas.