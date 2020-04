"¿Y si la boleta se pierde por correo?": cómo garantizar transparencia en las elecciones de Pensilvania durante el coronavirus

"Si esto no se hace con mucho cuidado, a garantizar que los votantes no se vean privados de sus derechos y a asegurarse de que los votantes estén bien educados sobre cualquier cambio, veremos algunos los problemas el día de las elecciones ", dijo Almeida.

Sin embargo, no todo es color de rosa, Almeida dice que si no se trabaja a tiempo, desde ya, las personas o no estarán preparadas o no habrá suficientes boletas electorales: " ¿Cómo obtienen los votantes la confirmación de que su boleta ha sido recibida, qué sucede si la boleta de un votante se pierde por correo?", Almeida citó como otras preguntas que deben abordarse.