Coronavirus: estos son algunos de los servicios de alimentos disponibles para las familias en Filadelfia

Además de estos servicios, NDS continúa brindando recursos para aquellos que necesitan asistencia alimentaria de emergencia. A través de su red de armarios de alimentos ubicados en toda la región del condado de Filadelfia, las personas y las familias que padecen hambre y los afectados por coronavirus pueden obtener artículos nutritivos no perecederos en 22 sitios del programa.

El Programa de Alimentos Comunitarios (CFP) de NDS también está duplicando los esfuerzos para proporcionar a los Centros de Servicios Familiares de CSS artículos no perecederos para los afectados. Aquellos interesados en apoyar CFP pueden comprar en línea productos alimenticios no perecederos de “una lata” a través de You Give Goods en https://yougivegoods.com/lentendrive2020.