Republicano asegura que las encuestas que muestran a Trump por debajo de Biden en Pensilvania son inexactas

El representante Mike Kelly dijo recientemente que las encuestas realizadas en su estado no tienen en cuenta el apoyo que recibió Donald Trump de quienes acudieron a votar por primera vez en 2016 . El republicano por Pensilvania argumentó a The Hill que los modelos de "votante probable" utilizados por la mayoría de los encuestadores no están tomando muestras de votantes primerizos .

Al hablar con los periodistas en una conferencia telefónica sobre el nuevo plan de cambio climático de Joe Biden, Kelly también aprovechó para aclarar: " No encuestaron a los votantes por primera vez porque no sabían quién estaba votando por primera vez. De la misma manera, la mayoría de las mismas encuestas que he visto, todavía están votando votantes probables, por lo que estas personas no van a ser encuestadas".