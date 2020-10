Los votantes de Pensilvania deben entregar las boletas por correo en buzones, según secretaria de Estado

Los votantes de Pensilvania que aún no han presentado una boleta por correo ahora reciben instrucciones de hacerlo en una urna o en la oficina electoral del condado.

Con menos de una semana para las elecciones del 3 de noviembre, no se puede confiar en que el Servicio Postal de los Estados Unidos entregue la boleta a tiempo, dijo la secretaria de Estado Kathy Boockvar.

Una combinación de factores ha llevado a la instrucción, incluidos retrasos significativos del USPS que afectan la entrega de correo en todo el estado y gran parte del país. En el área de Filadelfia, solo el 42% de todo el correo de primera clase se entrega a tiempo, y otras partes de Pensilvania no lo están haciendo mucho mejor.

No hay garantía de que una boleta presentada a través de USPS llegue antes del 3 de noviembre o el 6 de noviembre, la ventana de extensión de tres días del estado confirmada por la Corte Suprema de los Estados Unidos a principios de este mes.

El Partido Republicano del estado todavía está presionando para que se revoque esa extensión, pidiendo a la corte que restablezca el 3 de noviembre como la fecha límite firme para recibir las boletas. Si eso cambia antes de las elecciones, las papeletas que no se entreguen antes del 3 de noviembre no se contarán, incluso si tienen matasellos antes de las elecciones.

Boockvar dejó en claro el miércoles que los votantes no deben confiar en USPS: "En este punto no estamos recomendando que nadie ponga sus boletas en el correo, simplemente déjelas en persona", dijo Boockvar a los periodistas, a través de Associated Press. "Realmente recomendamos que lo entregue en persona".