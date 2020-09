Filadelfia abrirá 17 centros de votación anticipada y esto es lo que debes saber

La subvención fue otorgada por el Center for Tech and Civic Life, un esfuerzo de votación no partidista y centrado en la tecnología. Los fondos financiarán 17 nuevas oficinas satélites que permitirán a los ciudadanos registrarse, además de solicitar una boleta por correo, completarla y devolverla en un solo viaje, anunció la presidenta de la Comisiíon, Lisa Deeley.