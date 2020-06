“Es como un niño”: Biden ataca a Trump desde Pensilvania y habla de su propuesta de salud para todos

"Los residentes de Pensilvania no han olvidado que las primas de atención médica se dispararon un 120% debido a Obamacare, y ahora Joe Biden apoya una opción pública que, según muchos, allanaría el camino para una toma de control de la salud por parte del gobierno que sacaría a millones de sus programas de seguros privados ", dijo la portavoz de la campaña, Melissa Reed, en un comunicado.

Multitudes Vs. coronavirus

Mientras Biden pasó el jueves en Pensilvania, sin multitudes y respetando el distanciamiento social, advirtiendo que "no vendrán milagros" para ayudar a la nación a combatir el covid-19, el presidente Donald Trump visitó Wisconsin para enfatizar sobre el crecimiento del empleo y revivir una economía golpeada por el coronavirus.

"Sorprendentemente, no ha comprendido el hecho más básico de esta crisis: para arreglar la economía tenemos que controlar el virus", dijo el demócrata sobre Trump. " Es como un niño que no puede creer que esto le haya sucedido. Su lloriqueo y autocompasión. Esta pandemia no le sucedió a él. Nos pasó a todos nosotros".