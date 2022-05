Voto crucial: qué esperar de las elecciones primarias en Pensilvania

Pensilvania tiene primarias cerradas. Esto significa que para votar por un miembro de un determinado partido, debe estar registrado como miembro de ese partido. En otras palabras, si no está afiliado a un partido, no puede votar en las primarias. Sin embargo, los votantes no afiliados pueden votar en las elecciones generales y también pueden expresar su opinión cuando se trata de preguntas en la boleta.