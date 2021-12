"No se reúnan en interiores en Navidad": aumento en los casos y hospitalizaciones por coronavirus provoca alerta en Filadelfia

Es una recomendación, no una regla: Filadelfia no tiene planes de implementar una orden de quedarse en casa, dijo un portavoz. Las personas que eligen reunirse de todos modos deben mantener sus reuniones pequeñas y hacer que todos hagan una prueba rápida de antemano, dijo Bettigole, especialmente si asiste alguien que no esté vacunado. Eso incluiría a las familias con niños menores de 5 años que aún no pueden vacunarse.