Las hospitalizaciones por coronavirus están en su punto más alto desde enero en Pensilvania

Las personas que no están completamente vacunadas - en Pensilvania, alrededor del 40% de los habitantes - constituyen la mayoría de los pacientes hospitalizadas o moribundas, pero las personas vacunadas también pueden enfermarse con casos progresivos. Pensilvania no tiene datos disponibles sobre la parte de los casos del último mes entre residentes vacunados, pero en el condado de Montour, el forense dijo que la mayoría de las muertes fueron de personas no vacunadas o parcialmente vacunadas.