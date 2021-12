Confirman primer caso por la variante ómicron en Filadelfia: esto es lo que se sabe

Por su parte la comisionada de salud, la doctora Cheryl Bettigole añadió que ,"no es inesperado que veamos a ómicron aquí en Filadelfia". "El hecho de que haya un caso de esta nueva variante aquí no significa que sea demasiado tarde para tomar precauciones. Hay cosas que puede hacer para protegerse y proteger a sus seres queridos. Esto no es como cuando vimos por primera vez casos de COVID. lo que funciona, y hemos estado haciendo un gran trabajo al hacer esas cosas ".