Vendedores ambulantes ven una esperanza para que su trabajo se legalice en NYC

Luego de que el alcalde Bill de Blasio anunciara que ya no será la policía la que haga cumplir las normas sobre las ventas callejeras , la comunidad de vendedores ambulantes ve el gesto como un primer paso a su regularización. No obstante, muchos dicen que se necesita más.

Mientras que atendía a sus clientes, Sonia cuenta ante las cámaras de Noticias Univision 41, que la zozobra la ha acompañado durante todos esos años. "No está uno trabajando tranquilo porque uno no más está mirando a qué hora viene la policía o qué hora viene el Departamento de Sanidad", dice.



La también madre de cuatro hijos relata que no son pocas las veces en las que ha recibido multas por parte del NYPD: "Si viene la policía y me dice: 'Tú no puedes estar aquí', me dan un ticket de 50 a 150 [dólares]".