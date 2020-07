"No es justo, uno trabaja honradamente para que le roban el dinero, da coraje" Elotero es atacado con gas pimienta y le quitan 50 dólares.

STOCKTON, California.- “Me pidieron un mango, se los despaché me dijeron que no tenían dinero y les dije que no había problema” La generosidad de Alberto Cruz no encontró un "gracias” como respuesta, por el contrario recibió un ataque que terminó en robo "Me sacaron un cuchillo me vine para mi carro y me siguieron, me echaron gas pimienta, me agaché con el sombrero y me siguieron echando dijo Alberto Cruz a Univision.