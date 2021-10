Disfraces de "El Juego del Calamar" están prohibidos en algunas escuelas de Nueva York este Halloween

Mientras tanto, el Superintendente del distrito de Fayetteville-Manlius, el doctor Craig Tice, mencionó a CNYCentral: "Cada octubre, nuestros directores de primaria recuerdan a las familias las directrices para los disfraces de Halloween, a saber, que no se deben llevar a la escuela artículos que puedan interpretarse como armas, como espadas o pistolas de juguete, y que los disfraces no deben ser demasiado sangrientos o terroríficos para no asustar a nuestros estudiantes más jóvenes".