Maestros podrían votar este martes por una huelga en contra de la reapertura de escuelas en NYC

Está previsto que en las próximas horas el sindicato de maestros (United Federation of Teachers) se reúna para votar si los educadores si irán a huelga o no , con el objetivo de frenar la reapertura de las aulas este 10 de septiembre.



“Ellos me dejaron claro que no tenían planificado una votación para irse en huelga,” dijo el alcalde Bill de Blasio, quien aseguró haber hablado con Mulgrew el fin de semana. Dijo que él le aseguró que la huelga no es parte de la agenda de sus reuniones.