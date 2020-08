Sindicato de maestros de NYC se prepara para autorizar una huelga, según informes

NUEVA YORK, Nueva York. –– El sindicato de maestros de la ciudad de Nueva York se está preparando para autorizar una huelga para frenar la reapertura de las aulas este 10 de septiembre, según un informe recientemente publicado.

De acuerdo con el medio Chalkbeat, el sindicato de maestros envió un correo a sus miembros para advertirles que podría declararse una huelga debido a preocupaciones por la salud y bienestar de los profesores y estudiantes.





El sindicato se reúne de forma virtual este lunes y tiene proyectada una junta para mañana también, cuando se cree que se tomará la decisión final. A pesar de la especulación, el alcalde Bill de Blasio aseguró hoy que “la reunión no es para discutir la posibilidad de que los maestros se vayan a huelga”,

“Ellos me dejaron claro que no tenían planificado una votación para irse en huelga,” dijo el alcalde, quien aseguró haber hablado con el presidente del sindicato de maestros (UFT), Michael Mulgrew, este fin de semana. Dijo que él le aseguró que la huelga no es parte de la agenda de sus reuniones.

En Nueva York es ilegal que un empleado municipal se declare en huelga, pero el presidente de la UFT ha dicho que estaría dispuesto a hacerlo para proteger a los maestros. Muchos de ellos aún tienen temor de regresar a clases, pese a que el alcalde y el canciller Richard Carranza han prometido que todas las medidas de seguridad están en pie.

Por otra parte, Noticias Univision 41 conversó con madres que ofrecieron su opinión sobre el regreso a clases.

“Creo que deben de considerar que los maestros y las personas que trabajan en la escuela tienen familia,” dijo Marleny, una madre que se opone a la reapertura. “Respecto a mis hijos he decidido que van a tomar clases virtuales, ya que no me siento cómoda de que estén preparados para ir a la escuela”.

Entre tanto el gobernador Andrew Cuomo dijo que no tenía conocimiento específico de lo que planea el sindicato.

Pero que él ha dicho repetidamente que “la decisión final es de los padres quienes decidirán si envían sus hijos a las escuelas y por los maestros quienes decidirán si entrarán a los planteles.

“Nosotros podemos decir que las escuelas van a abrir abrirán y terminar ahí solos si los padres y maestros no van,” dijo Cuomo. “Por semanas vengo diciendo que ellos tienen que ser incluidos en este proceso porque si los padres y maestros no están convencidos, pues entonces no hemos logrado nada.”





