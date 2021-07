Los mejores restaurantes mexicanos para comer tacos, burritos y margaritas de Nueva York

Seleccionar los mejores restaurantes mexicanos de New York no es tarea fácil debido a la enorme cantidad que hay de ellos: un 3% de los 27,000 restaurantes que tiene la ciudad son de comida mexicana. Por eso, sin importar en cuál de los cinco distritos de la ciudad (Brooklyn, State Island, Queens, The Bronx y -por supuesto- Manhattan) estés, seguramente encontrarás restaurantes mexicanos.