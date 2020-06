Neoyorquinos avalan gestión de AOC en el Congreso al darle la victoria en las elecciones primarias

La cara más popular del movimiento progresista derrotó a la ex presentadora de CNBC Michelle Caruso-Cabrera que obtuvo el 18.85 % del total de votos emitidos de manera presencial.

Ocasio-Cortez encabezó el respaldo a la candidatura del senador Bernie Sanders y su agenda que incluía su propia ley cambio climático, conocida como Green New Deal, y Medicare for All.