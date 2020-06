Votantes en NYC reportan problemas para ejercer su voto en las elecciones primarias

Alba, quien no recibió por correo la boleta por ausencia, regresó al centro de votación horas después, pero su boleta no fue recibida por la máquina.

"El trabajador me dijo que era porque no completé la boleta correctamente, pero sabía que sí. Me di cuenta de que me habían enviado incorrectamente una boleta de declaración jurada (que se usa para solventar un problema administrativo)", comentó al medio local.