Al igual que AOC, Jamaal Bowman y otros progresistas buscan sacudir el orden político de Nueva York

Pocas contiendas han generado tanta atención como la carrera por el distrito congresional 16 de Nueva York, que incluye partes del Bronx y suburbios como New Rochelle. Jamaal Bowman, un director escolar afroamericano de El Bronx se enfrenta al político de carrera Eliot Engel, que mantiene su escaño desde 1989. Engel, según sus críticos, ha estado ausente durante los últimos años, ya que reside con su familia en Maryland, lejos de las demarcaciones de su distrito.

“Cuando estás en deuda con los intereses corporativos, es por eso que vives en Maryland y no aquí,” dice Bowman sobre su oponente.

De acuerdo con reportes, Engel no ha estado presente en su distrito desde que inició la pandemia. Incluso, un reporte de The Atlantic señaló que Engel dijo que estaría en dos eventos de ayuda, entregando comida y suministros a los electores en medio de la pandemia, más no fue así.