Cierran 26 estaciones de bomberos en ciudad de Nueva York por polémica del mandato de vacunación

Entre las compañías de bomberos cerradas hasta el momento, se incluyen E ngine Co. 55 en el bajo Manhattan, Engine Co. 234 en Crown Heights, hasta Engine Co. 231 en Brownsville. Otros incluyeron Ladder Co. 128 en Long Island City y Engine Co. 158 y Ladder Co. 78 en Staten Island, según la información proporcionada por Malliotakis y el concejal Joe Borelli (R-SI), quien citó a la Asociación de Bomberos Uniformados. La lista de 26 provino de una alerta del FDNY enviada a los miembros.