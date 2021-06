Beneficiarios de SNAP podrán comprar comida en restaurantes de Nueva York tras aprobarse proyecto

Durante los debates en la asamblea, algunos republicanos se opusieron al proyecto de ley porque no limita a solo opciones saludables de comida. Sin embargo, la auspiciadora asegura que habrá ciertas limitaciones en cuanto a los restaurantes y el tipo de comida incluidos.

Reyes señala: "No va a ser comida rápida como MacDonals o Burger King, será usualmente [comida de] delis o restaurantes que preparen comida caliente, y se tienen que inscribir en el programa porque el precio de la comida no va a ser igual. Tienen que ser precios establecidos para participar, y va a haber un límite de que comidas se pueden comprar. Tú no vas a ir a comprar langosta o algo así".