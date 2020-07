Senador republicano de Carolina del Norte da positivo por coronavirus

Danny Britt, legislador republicano del condado de Robeson, dijo a The Associated Press que recibió la prueba positiva la mañana del viernes, y además sostuvo que tanto sus familiares, como el personal de la oficina legal y la secretaria legislativa, se estarían realizando la prueba en las próximas horas.

"Esta es sólo una de esas cosas que no puedes controlar", dijo Britt a The Associated Press.