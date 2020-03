Estas organizaciones ofrecen programas de ayuda a las familias hispanas afectadas por el coronavirus

El Vínculo Hispano

El Centro Hispano

Pilar Rocha, presidenta y directora general de El Centro Hispano, comentó que han recibido múltiples mensajes de la comunidad, quienes buscan colaborar con las familias más necesitadas mediante las donaciones de alimentos no perecederos. Si usted quiere sumarse a esta iniciativa puede hacerlo en la sede ubicada en Durham, de lunes a miércoles entre las 9 a.m. y las 11 a.m. En Raleigh aceptan donativos los días jueves y viernes de 12 a.m. a 5 p.m.