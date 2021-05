Homicidio sin resolverse: se cumple un año del asesinato y mutilación del soldado Enrique Román Martínez

RALEIGH, Carolina del Norte.- El misterio del homicidio y mutilación del soldado Enrique Román Martínez sigue sin resolverse. A un año de su muerte no hay sospechosos detenidos por el crimen.

Aún faltan pruebas, dicen investigadores

Griselda Martínez, hermana del soldado, dijo al medio local The Fayetteville Observer que no se ha establecido el motivo del crimen y que los investigadores no han encontrado el arma homicida. Según los detectives, aún faltan pruebas.