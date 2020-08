"Es una incertidumbre muy grande no saber quién mató a tu hijo", la madre de un soldado hispano pide justicia

FAYETTEVILLE, Carolina del Norte.- Los familiares de un soldado hispano de la base militar de Fort Bragg continúan exigiendo justicia a tres años de su asesinato. Aún no hay sospechosos detenidos por el crimen.

"Este es el tercer cumpleaños que la pasamos sin él", confesó Ramos a Noticias 40. Casi tres años han transcurrido desde aquel 27 de noviembre de 2017, cuando Meléndez fue asesinado a tiros alrededor de las 3:20 am. El soldado había dejado a un grupo de amigos en el 2220 de Raven Rd, en Raleigh, cuando fue impactado por las balas. "Iba caminando a su vehículo para ir a trabajar a Fort Bragg", dice un anuncio de recompensa difundido por las autoridades locales.

De acuerdo a su madre, aún no hay sospechosos arrestados por el crimen. "Los policías dicen que ellos están investigando, que no se sabe nada y que ellos me dejarán saber. Tengo contacto con el detective, pero aún nada", comentó Ramos.