Soldado hispano asesinado en Carolina del Norte fue decapitado, según reporte forense

El reporte obtenido por The Fayetteville Observer además revela que el soldado hispano sufrió de múltiples lesiones en la mandíbula y fracturas en la columna cervical. El equipo forense sólo pudo examinar la cabeza del soldado. Luego de seis meses, el Ejército aún no ha hallado el resto del cadáver.

"Si bien la decapitación es, en sí misma, universalmente fatal, el resto del cuerpo en este caso no estaba disponible para su examen y, por lo tanto, no se pueden incluir las posibles causas de muerte que involucran el torso y las extremidades", suscribe el informe forense.

“Como madre no lo acepto porque no lo vi, no le di un beso, no lo abracé, no hubo nada para mí”, confesó Martínez a Univision 34.