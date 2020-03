Jóvenes estadounidenses de descendencia hispana opinan sobre los comentarios de Bernie Sanders

El senador Bernie Sanders fue criticado por la comunidad hispana por sus comentarios sobre el impacto que Fidel Castro tuvo en Cuba. Algunos adultos hispanos, especialmente los de origen cubano , han expresado su desaprobación, no solo por estos comentarios, sino también por sus políticas socialistas.

“Apoyo los valores e ideales progresistas de Sanders. Sin embargo, admito que, aunque yo estoy lista para este tipo de progreso, algunos estadounidenses no lo están”.

“Desafortunadamente, Latinoamérica ha sido marcada por líderes corruptos que abusaron de su poder en nombre de la 'justicia para el pueblo'. Pero yo admiro a los países que han hecho que el socialismo funcione. Es cierto que estos países no se pueden comparar con los Estados Unidos Latinoamérica. Una talla no sirve para todos cuando se trata de la política”.

“Creo que sus comentarios no serán aceptados por los votantes como yo, que son migrantes o hijos de migrantes de países comunistas”, dice ella. “Aunque no dudo que muchos jóvenes quieran votar por él porque lo que dice suena bonito”.

Alex Cobas, un cubano americano de 18 años, afirma no creer que lo dicho por Sanders fuera malo, sino la forma como lo expresó.

"A mis familiares no les gustaron sus comentarios y piensan que él es socialista y comunista ", dijo Alex. “Yo voy a votar por Bernie Sanders en las primarias, y las declaraciones de mi familia no influyen mi punto de vista".

Alex comentó que no siempre era así, ya que cuando era niño se sentía influenciado por su familia. Su hermana Leticia Cobas, de 21 años, está de acuerdo.

“Al crecer, me incliné hacia el partido republicano porque estaba de acuerdo con lo que creían”, dice ella. “Pero ahora como adulta, me doy cuenta de que me gusta más el partido demócrata”.