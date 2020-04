Ron DeSantis: "Queremos ver a las personas volviendo a sus trabajos"

El Comité Ejecutivo del Grupo de Trabajo, conocido como el ‘task force’ del gobernador Ron DeSantis se reunió en la tarde del lunes para aconsejar cuándo y cómo reabrir el estado tras el cierre de negocios no esenciales durante la pandemia de coronavirus.

DeSantis y su cirujano general se sintieron alentados por el hecho de que los nuevos casos positivos se han estabilizado y las terribles proyecciones de que los hospitales estatales estarían abrumados por los casos que no se han confirmado.

El secretario de ‘The Agency For Health Care Administration’ (AHCA) Mayhew, dijo que la capacidad del hospital es realmente mayor ahora que fue cuando comenzó la respuesta del estado, pero en parte porque los procedimientos electivos fueron pospuestos por orden ejecutiva, lo que tuvo un costo económico para la industria del cuidado de la salud.

El gobernador había anunciado que el grupo incluiría a funcionarios electos, negocios, educación, turismo y líderes comunitarios, aunque varios de ellos no fueron mencionados en la lista que envió el gobernador a la prensa.

· Jimmy Patronis, Florida Chief Financial Officer

· Jose Oliva, portavoz, Florida House of Representatives

· Chris Sprowls, portavoz, Florida House of Representatives

· Jamal Sowell, presidente y CEO, Enterprise Florida, Inc.

· Syd Kitson, presidente, Board of Governors for the State University System