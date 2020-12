Nikki Fried acusa a Ron DeSantis de no tener un plan contra el coronavirus en Florida

La comisionada de Agricultura y Servicio al Consumidor de Florida Nikki Fried acusó al gobernador Ron DeSantis de no contar con un plan contra el coronavirus , lo que “conducirá a más casos y más muertes”.

La única funcionaria demócrata electa a nivel estatal en el estado de Florida se mostró preocupada porque, según afirmó en Twitter, DeSantis no tiene un plan para proteger a la gente.

“El gobernador Ron DeSantis no tiene ningún plan para el covid-19 . La inmunidad colectiva no es una estrategia. Conducirá a más casos y más muertes, y eso es lo que estamos viendo”, dijo.

“Los casos están aumentando nuevamente y el gobernador de Florida no tiene un plan para proteger a la gente”, añadió.

“No dar ese tipo de autoridad a los lugareños y no tratar de mostrar liderazgo en esto realmente ha sido su perdición. Realmente ha perdido mucha confianza del público al lidiar con esta respuesta”, dijo DeSantis según una cita consignada por CBS Miami.

Las acciones del gobernador y la pandemia

Fried, a favor de la obligación en el uso de mascarillas

“Esto no es algo que vaya en contra de sus libertades personales”, dijo Fried a The News Service of Florida.